Adele ostenta em premiação um belíssimo anel e tabloides questionam se ela estaria noiva

09/02/2022 | 15:10



Adele marcou presença durante o BRIT Awards 2022 e apareceu simplesmente deslumbrante no tapete vermelho da premiação que aconteceu na última terça-feira, dia 8, mas o que chamou mesmo a atenção foi um acessório que a cantora estava usando.

Não, não era sapato, óculos, bolsa! Adele apareceu no evento usando um vestido de veludo lindíssimo da Armani Privé e ostentou um belíssimo anel com diamante gigantesco em formato de pêra na mão esquerda.

Claro, o momento não passou despercebido e os presentes já começaram até a comentar sobre isso. Fora do evento, os tabloides começaram a questionar se a artista poderia ter dado um passo a mais para o seu relacionamento com o agente esportivo Rich Paul, com quem assumiu um namoro no ano passado.

De acordo com informações da revista People, a cantora e o rapaz podem sim ter ficado noivos. Uau! O anel usado por Adele não tem divulgação pública de valor, mas segundo especialistas a joia pode ter entre oito e dez quilates, e custar cerca de um milhão de reais - cinco milhões e 200 mil reais.

Será que ela noivou?