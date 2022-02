Global Entry – Conheça o acordo que agiliza entrada de brasileiros nos EUA

Redação

Do Rota de Férias



09/02/2022 | 14:57



Na última segunda-feira (7/1), o governo federal anunciou um acordo que promete facilitar a entrada de brasileiros nos EUA. Trata-se do Global Entry (GE), programa criado para passageiros frequentes, de baixo risco e previamente aprovados. Com ele, os viajantes podem podem evitar a fila de controle regular de passaportes e seguir diretamente para quiosques automáticos, disponíveis em mais de 75 aeroportos americanos.

“Este programa vai não só facilitar as viagens de negócios e investimentos, como também agilizar as visitas de muitos outros brasileiros aos Estados Unidos. A conclusão desse acordo é fruto de muito trabalho dos dois governos, e muitos viajantes serão beneficiados pelo GE”, diz Douglas Koneff, encarregado da Embaixada e Consulados dos EUA.

Global Entry agiliza a entrada de brasileiros nos EUA

O Brasil é o terceiro país da América Latina a participar do programa Global Entry, que também é válido para viajantes argentinos e colombianos. Além disso, o benefício pode ser solicitado por pessoas naturais de destinos como Índia, Reino Unido, Alemanha, Panamá, Cingapura, Coreia do Sul, Suíça, Taiwan e México.

Como solicitar?

Os viajantes que vão frequentemente aos Estados Unidos e querem aproveitar as vantagens do Global Entry precisam seguir alguns passos. O primeiro é acessar a página Trusted Traveler Programs e escolher a opção Global Entry.

O solicitante deve criar uma conta, inserir todos os dados solicitados no formulário e pagar uma taxa de inscrição de US$ 100. Em seguida, os documentos e informações fornecidos serão avaliados e checados minuciosamente pelas autoridades americanas.

A etapa seguinte consiste em agendar uma entrevista presencial, que será realizada na próxima chegada da pessoa aos Estados Unidos. Essa etapa é feita nos centros globais de solicitação (disponíveis nos aeroportos do país) e serve para conferir documentos físicos, além de coletar mais dados.

Uma vez autorizada, a adesão do Global Entry será válida por cinco anos. Vale a pena destacar que, caso o pedido seja negado, o solicitante não receberá o reembolso da taxa de US$ 100 paga no início do processo.

Visto continua sendo obrigatório

É importante ressaltar que o programa Global Entry não substitui a necessidade de visto para a entrada de brasileiros nos EUA. Portanto, é necessário ter e apresentar as autorizações válidas de turismo, estudo ou trabalho.