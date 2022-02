São Bernardo atinge 64% das crianças de 5 a 11 anos imunizadas contra a Covid-19

Da Redação



09/02/2022



São Bernardo atingiu nesta terça-feira (8) a marca de 64% de cobertura vacinal contra a Covid-19 entre crianças de 5 a 11 anos. Ao todo, 47.551 doses foram aplicadas no grupo desta faixa etária desde o dia 14 de janeiro, quando foi iniciada a campanha de vacinação junto ao público infantil. O índice supera o percentual atingido no Estado de São Paulo, que nesta segunda-feira chegou à marca de 50% de crianças vacinadas com a primeira dose.



De acordo com o prefeito Orlando Morando (PSDB), a marca alcançada representa um grande avanço no combate à pandemia, uma vez que, com a volta às aulas, as crianças já estão retornando para as escolas. “Quero muito agradecer aos pais e responsáveis que entenderam a importância de imunizar seus filhos antes do início do ano letivo e aproveitaram o mutirão do último sábado (5) para isso. Foram 16.287 doses aplicadas contra a Covid-19, das quais 5.808 em crianças de 5 a 11 anos. Essa ação contribuiu diretamente para chegarmos a esta cobertura vacinal de 64%”, declarou.



As doses para o público infantil e para os demais grupos estão disponíveis nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento das unidades. O agendamento é obrigatório e deve ser realizado no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus) ou no aplicativo SBC na Palma da Mão. Para facilitar o atendimento no dia da aplicação, também é necessário preencher os dados no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado.



COBERTURA VACINAL



No público maior de 18 anos, a cobertura vacinal é de 99,7% considerando apenas a primeira dose ou a dose única; 95% para segunda dose e dose única; e 57% para a dose de reforço. Entre adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura é de 95% para primeira dose ou dose única e 85% para segunda dose.



São Bernardo segue como a quarta cidade que mais vacina contra a Covid-19 no Estado de São Paulo. Até o momento, já foram aplicadas 1.705.531 vacinas contra a doença, sendo 712.746 referentes à primeira dose, 630.643 à segunda e 340.830 à terceira.