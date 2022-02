Luciana Gimenez fala sobre críticas após usar vestido recortado: Vamos nos amar mais

09/02/2022 | 14:10



Que o mundo da internet tem altos e baixos, ninguém pode negar. E uma prova disso é que, às vezes, os famosos acabam rebatendo haters na web após sofrerem com alguns comentários. Dessa vez quem perdeu a paciência foi Luciana Gimenez.

A apresentadora usou as redes sociais para falar sobre os ataques que recebeu após postar cliques usando um vestidinho preto.

No último fim de semana aconteceu uma coisa muito desagradável: postei uma foto, estava indo pra balada com amigos, postei uma foto despretensiosa, normal. E o que recebi de ataques de outras mulheres, dizendo que estava pelada, que eu não tinha mais idade para aquilo, que eu era mãe, coisas descabidas que me fizeram pensar. Normalmente eu não falaria nada, mas tem muitas mulheres que não têm voz e sofrem com isso. Vamos cortar isso de ofender as outras mulheres? Qual a idade? E se você é mãe não pode usar mais nada? E se você for mãe aos 23 anos de idade? Uma coisa que não tem muito nexo. Vamos parar com essa agressividade. Mulheres, vamos nos amar mais. Mulher ajuda mulher. Vamos nessa? Quem topa?, disse.