Casa Branca reporta queda de 44% nos casos de covid na semana, mas alta em mortes

09/02/2022 | 13:51



A força-tarefa da Casa Branca contra a covid-19 registrou queda forte na média semanal de casos de covid-19 nos Estados Unidos e recuo também nas hospitalizações, mas as mortes relacionadas à doença aumentaram. Na coletiva, as autoridades também reforçaram a necessidade do reforço contra o vírus, que reduz ainda mais o risco de casos graves e mortes pela doença.

Diretora do Centro para Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky disse que houve queda de 44% no número de casos, na comparação com a semana anterior. Nas hospitalizações, o recuo foi de 25%, mas nas mortes houve alta de "cerca de 3%" ante a semana anterior.

A média dos últimos sete dias de mortes no país pela doença está em cerca de 2.400 ao dia, reportou ela. "Nesta semana, atingimos a trágica marca de 900 mil mortes pela covid nos Estados Unidos", lembrou.

Questionada sobre o uso de máscaras, Rochelle Walensky disse que o CDC recomenda o emprego delas em locais de alta transmissão, o que segundo ela ocorre em praticamente todo o país, neste momento.

Ela, porém, notou que esse tipo de decisão será adotado no nível local por autoridades, independentemente das recomendações do CDC, mas ela voltou a dizer que o órgão recomenda esse uso, no contexto atual.