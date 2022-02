Testamos: smartphone OnePlus 9R tem hardware de ponta e não cobra (tão) caro por isso

Sérgio Vinícius

Nos guias de compra publicados pelo 33Giga, a dica primordial é, antes de começar a procurar por um eletrônico, ter em mente o quanto se deseja gastar. Feito isso, saber qual será o objetivo primordial do gadget.

Por exemplo, se a pessoa deseja um notebook para usar em casa, no trabalho e em trânsito, o ideal é procurar por um que seja leve e compacto. Se tiver bateria estendida, melhor.

Caso o usuário esteja atrás de um smartphone que fique o maior tempo possível longe da tomada, deve procurar por um que tenha bateria de boa duração. Um carregador turbo é um bom diferencial (atualmente, os melhores do mercado carregam 80% dos telefones em 15 minutos).

Entretanto, muitas vezes, não se tem um objetivo claro ao adquirir um eletrônico – “ah, quero um para o dia-a-dia” é uma resposta comum às questões acima. Pois bem, quando o assunto é o famoso custo-benefício, algumas marcas saem na frente no mercado brasileiro – em especial, OnePlus, Realme e Xiaomi.

As três chinesas oferecem uma série de smartphones que vão de topos de linha superpotentes até modelos de entrada, sempre com preços competitivos – principalmente se você não tiver pressa e puder adquiri-los em e-commerces chineses, como Ali Express ou Banggood. A diferença de valores na importação tende a valer a pena, mesmo que pare na alfândega brasileira.

Dito tudo isso, um dos smartphones mais cumpridores do mercado (também conhecido como “perfeito para o dia a dia”) é o OnePlus 9R. O telefone custa, em média, R$ 2.100 (fora do País. No Brasil, não sai por menos de R$ 4 mil).

De modo geral, o OnePlus 9R agrada pela bateria (dura dois dias em uso moderado; além de ter carregador turbo que dá carga completa em menos de 30 minutos), pela agilidade nas respostas (graças à memória RAM e processador robusto) e ótimas fotos (com diversos recursos de filtros, personalizações).

A tela do OnePlus 9R é cristalina. O Android quase não tem personalizações ou apps próprios da OnePlus. Já chega na caixa com capinha e película (mas sem fone de ouvido). A qualidade de áudio é impecável, reproduzindo músicas de forma superior a muitas caixas de som externas.

Entre os aspectos negativos, destacam-se o carregador (que não é compatível com o padrão brasileiro, então será necessário adquirir um adaptador) e a dificuldade em configurar certas funções. Isso porque, por padrão, ele vem com horário de Pequim e, sabe-se lá porque, por mais que se mudasse o fuso-horário, o sistema não entendia completamente a operação e diversos apps seguiam com relógio fora do padrão.

Nos testes do 33Giga, raramente se dá mais importância à ficha técnica dos eletrônicos do que à experiência que eles oferecem. Entretanto, o maior diferencial do modelo está em suas especificações em relação ao preço – já que a OnePlus é uma marca conhecida no mercado e normalmente oferece bons telefones a ótimos custos.

Sendo assim, confira o raio-x do aparelho.

OnePlus 9R Sim Card: Nano

Suporte a 5G: Sim

Processador: 1x 3.2 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.80 GHz Kryo 585

Chipset: Snapdragon 870 Qualcomm SM8250-AC

Memória: 8 GB (RAM) / 128 GB (Armazenamento)

Tela: 6 polegadas, 1080 x 2400 pixel, Gorila Glass

Câmeras: 48 Mp + 16 Mp + 5 Mp + 2 Mp, 8000 x 6000 pixel

Vídeo: 4K (2160p)

Bateria: LiPo, 4500 mAh

Pontos positivos: custo-benefício, carregador turbo,

Pontos negativos: só compensa se importado; fonte e tomada; configuração de algumas funções

Preço: a partir de R$ 2.100

Site: aqui

