Ana Paula Siebert mostra filha posando com bolsa de 11 mil reais: - Maravilhosa!

09/02/2022 | 13:11



Ana Paula Siebert realizou um ensaio de fotos com a família e compartilhou alguns registros do momento especial nos Stories do Instagram. O que chamou a atenção dela durante a sessão foi a desenvoltura da filha Vicky, de um ano e meio de vida, fruto do relacionamento com Roberto Justus.

Inicialmente, a modelo planejava fazer uma foto apenas com o marido, mas a pequena interveio e também quis posar para as câmeras. Em um vídeo repleto de fofura, a famosa mostra Vicky pedindo para modelar e fazer cliques sozinha.

- Como você quer a foto, Vicky? Sozinha! Como é a pose que a mamãe faz?

Parece que a filha puxou o talento fotográfico da mãe. Cheia de charme, ela pega para usar como acessório a bolsa de Ana Paula que estava ao seu lado e, em seguida, imita as suas poses.

- Maravilhosa! Achei que a bolsa ficou linda com seu batom e com seu look filha, comenta a mãe.

E não é que ela tem bom gosto? A peça escolhida pertença a grife Prada sendo avaliada em 11 mil reais!

Ao final, a mini modelo fez questão de ir até o fotógrafo checar os cliques. O profissional então pergunta se ficaram boas e ela faz sinal com a cabeça aprovando o resultado da sessão de fotos.