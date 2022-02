Skyglass Canela é opção de passeio pet friendly

Redação

09/02/2022 | 12:55



Localizado em meio à natureza da Serra Gaúcha, o Skyglass Canela, primeira plataforma estaiada de vidro da América Latina, é uma boa pedida para contemplar as belezas da região. A atração recebe os viajantes e também permite a entrada de pets.

Skyglass Canela: passeio pet friendly

Os companheiros de quatro patas podem andar pelo parque e pela grama, ficando restritos somente às atrações radicais. A recomendação é que o visitante leve o seu animalzinho com uma guia, que vai ajudar diante de outros bichinhos e pessoas. Vale a pena ressaltar que o acessório também é importante porque o espaço está situado em área de conservação ambiental e abriga animais em seu habitat natural, tais como quatis.

No parque, existem saquinhos para coleta, além de lixos especiais destinados para os dejetos e um bebedouro com água para aliviar a sede. O local solicita que os donos levem um pote para colocar a água para os seus companheiros.

As pessoas podem caminhar por cima do vidro e admirar uma vista inesquecível. Para os mais radicais, há a experiência do “Abusado”, um passeio de monotrilho suspenso com 10 lugares a 360 metros de altura sobre o nível do Rio Caí. Porém, os animais não são permitidos nessas duas atrações e devem permanecer na entrada com alguém da família ou um dos colaboradores do Skyglass Canela, que podem ajudar a cuidar do amiguinho até o retorno de seu dono.

Ingressos

Com capacidade para receber até cinco mil pessoas por dia, o Skyglass Canela funciona das 9h às 18h e os preços dos ingressos partem de R$ 100 na compra antecipada. Os tíquetes podem ser adquiridos pelo site oficial, por meio de parceiros ou diretamente na bilheteria, mas sem os descontos de antecipação. É necessário agendar a data da visita no momento da reserva, sujeita a confirmação de disponibilidade.

