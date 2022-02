Gabi Brandt e Sarah Poncio encontram Anitta em Los Angeles: - Botou o cropped!

09/02/2022 | 12:11



Solteiríssima, Gabi Brandt vestiu o cropped e provou que está aproveitando ao máximo a viagem para Los Angeles, nos Estados Unidos, com a ex-cunhada Sarah Poncio. Na última terça-feira, dia 8, as influenciadoras se encontraram com Anitta para curtirem um dia juntas e a funkeira compartilhou registros do momento nos Stories do Instagram, fazendo referência à gíria de empoderamento feminino:

- Finalmente ela botou o cropped! E conheci a Sarah pela primeira vez. Gente, vocês estavam na internet perguntando: eu e a Gabi a gente é amiga há muitos anos. Só que daí virei vegana, foi mudando a coisa. A vida mudou um pouco. Eu estou tentando convencer essa garota de botar o cropped desde meu primeiro ensaio do Carnaval lá no Rio. Eu to falando: Vamos pro ensaio do meu bloco, você vai gostar. Vamos pra Aspen. Aí ela: Ta, vou ver. Ficou me enrolando até o último dia de comprar essa passagem e: Ai, não vou, não.

Em seguida, a cantora revelou que não perde tempo e já levou as meninas para conhecer seus amigos.

- Agora, já botei ela para dar rolê com todos os meus amigos. Já acordou para vida! Iam embora, não vão mais, porque agora elas estão na boca do gol, na boca do touchdown! Vamo todo mundo arrasar! Bota um cropped!

Um dia antes, Anitta já havia dado dicas de um possível encontro ao reagir a uma publicação de Gabi nas redes sociais. Nela, a influencer compartilhou uma foto em solo americano e a artista respondeu estar a caminho:

Tô chegando.