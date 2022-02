Equipe dos participantes do BBB22 foram proibidas de declarar mutirão contra alguém

09/02/2022 | 12:11



Como você vem acompanhando durante todos os anos de Big Brother Brasil sempre que alguém fala alguma coisa dentro da casa mais vigiada do Brasil e repercute de uma maneira diferente do lado de fora, é comum os administradores do perfil do confinado acabarem se posicionando.

E recentemente, foi publicado pelo Metrópoles que a produção da Rede Globo simplesmente entrou em contato com todas as equipes dos participantes do BBB22 para informar que agora os perfis oficiais só podem declarar mutirão contra alguém se a pessoa lá dentro estiver emparedada e se tiver falado algo sobre o assunto.

Ou seja, é necessário primeiro que o brother ou sister declare voto contra a pessoa dentro do confinamento e que seja explícito ou que ele esteja já emparedado para surgir um mutirão contra. Procurada pelo ESTRELANDO, a equipe da Globo ainda não respondeu sobre o assunto.