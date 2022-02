Jennifer Lopez e Ben Affleck se beijam em estreia de filme

09/02/2022 | 12:10



O amor está no ar - e o casal faz questão de mostrar! Jennifer Lopez levou o namorado, Ben Affleck, na estreia de seu novo filme, Marry Me e protagonizou momentos para lá de fofos ao lado do mozão.

O evento rolou na última terça-feira, dia 8, em Los Angeles, nos Estados Unidos e, ao passarem pelo tapete vermelho, os pombinhos esbanjaram simpatia. Affleck, inclusive, beijou a amada para os fotógrafos fazerem cliques dignos de porta-retratos.

JLo ainda posou ao lado de Maluma e Chloe Coleman, que também fazem parte do elenco do longa.