Inflação de serviços sobe 0,39% no IPCA de janeiro ante 0,79% em dezembro

09/02/2022 | 11:51



O índice de preços de serviços registrou alta de 0,39% em janeiro, ante 0,79% em dezembro, conforme os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

André Guedes, analista do IBGE, destacou que a alta voltou a ficar abaixo da variação média do IPCA, que avançou 0,54% em janeiro. Em dezembro de 2021, a alta de 0,79% ficou acima da variação agregada do IPCA, uma alta de 0,73%.

Alguns dos principais itens de serviços tiveram deflação em janeiro. O destaque foram as passagens aéreas, com tombo de 18,35%. Outras quedas foram transporte por aplicativo (17,96%), aluguel de veículo (3,79%) e manicure (0,37%).

Houve alívio também no índice de preços monitorados do IPCA. Segundo o IBGE, esses preços tiveram redução média de 0,35% em janeiro, ante uma alta de 0,05% em dezembro.

Segundo Guedes, os destaques no alívio com os preços monitorados foram o gás de botijão (-0,73%), a energia elétrica (-1,07%) e gasolina (-1,14%).