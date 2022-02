'BBB': 'percebi que nunca fiquei sozinha comigo', diz Naiara Azevedo após saída

09/02/2022 | 11:46



Medo de decepcionar os pais e os fãs. Foi assim que se sentiu Naiara Azevedo ao participar do Big Brother Brasil 22. A cantora foi a terceira eliminada do reality show da TV Globo e a primeira do grupo Camarote, ou seja, de participantes conhecidos do grande público. No Mais Você desta quarta-feira, 9, ela participou do tradicional café da manhã com o eliminado.

A apresentadora Ana Maria Braga perguntou se ela acredita que os participantes do BBB 22 entenderam o recado do Tadeu Schmidt no discurso da eliminação. "Eles não vão entender. Eles estão tão presos no mundo que eles criaram que não vão entender nada. Eles se acham donos da verdade", desabafou Naiara ao responder.

A cantora analisou que o ser humano "problematiza tudo ao seu redor" e que as pessoas lá dentro ficam buscando problemas. Por outro lado, ela avalia: "O BBB é uma oportunidade única de conviver com pessoas diferentes, que jamais teria oportunidade de conviver na vida. É tão bonito ser diferente e que é gostoso se conectar com pessoas que improvável que seriam suas amigas. Foi assim que entrei nesse lugar, com o coração aberto", disse.

Naiara Azevedo afirmou que sempre se considerou uma pessoa 'bem resolvida', mas percebeu que não é. "Sempre falo de empoderamento, sempre fiz terapia e isso me ajudou muito na vida. Mesmo com as buscas por autoconhecimento, quando entrei no confinamento, percebi que nunca fiquei sozinha comigo. Descobri que não sabia nada sobre a Naiara. Entendi que só sabia sobre a artista. E quando deparei comigo mesma perguntei coisas como 'o que gosto de comer', 'o que gosto de fazer'. E isso foi o começo da minha confusão", avaliou.

Amizade com Tiago Abravanel

Ana Maria Braga mostrou um vídeo com os momentos da amizade de Naiara e Tiago Abravanel. "Ele é meu amigo de frequentar minha casa. Ele sabe de coisas que muita gente não sabe da minha vida. Da minha parte, eu o considero um grande amigo", ressaltou. Quando Naiara foi eliminada, Tiago chorou muito.

A apresentadora também quis saber sobre um diálogo em que o ator falou que a cantora poderia chorar, se quisesse, e desabafar quando estivesse sofrendo. "Sempre fui dura na queda. Tive que criar essa casca por tudo que tive que passar na vida. Quando fiquei sozinha comigo mesma, dei uma pirada e fiquei confusa. Quando peguei o mostro, comecei a ficar com saudade de casa, da minha família, a pensar no meu trabalho (...) tudo é feito na casa para te tirar do sério. As luzes, os barulhos...tudo. Ao mesmo tempo, queria interagir com as pessoas e não consegui. Tudo virou uma bola de neve dentro de mim", contou.

Naiara Azevedo relata que teve uma crise de ansiedade ao receber o monstro. "Me senti muito humilhada e um chão abriu nos meus pés. Fiquei muito confusa e comecei a questionar minhas decisões e toda a minha vida".

No meio da dinâmica do monstro, a cantora precisou de atendimento médico, mas o público não teve detalhes sobre esse atendimento. "Tive uma estava mental", acrescenta. A artista contou também que, quando cantava no programa, conseguia relaxar um pouco.