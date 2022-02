G-10 não segue mais tão firme na Câmara

Da Redação



Este Diário já revelou que o G-10, grupo dissidente que atua na Câmara de São Bernardo e que adota postura de oposição à gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), já mostrava sinais de desgaste desde o fim do ano passado. Nas últimas sessões de 2021, o bloco não apresentava mais a sintomia de outrora. Este ano, na primeira sessão do ano após o recesso, o G-10 seguiu a mesma toada, ou seja, mostrou visível falta de entrosamento, o que facilitou a aprovação de projetos governistas, principalmente mudanças no SBCPrev, naquele dia. Resta saber se o bloco de parlamentares mantém algum tipo de desarranjo interno ou de fato cansou de seguir com postura oposicionista.

Bastidores



Força na rede

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), comemorou com comentário na própria página ter atingido a marca de 200 mil seguidores no Facebook, uma das ferramentas que tem utilizado intensamente para manter contatos com moradores da cidade e mesmo de outros municípios que acompanham as suas ações à frente do Paço. E agradeceu a participação de quem usa o canal. "Obrigado a todos vocês que estão por aqui diariamente, seja comentando, apoiando, curtindo, criticando e interagindo em nossas publicações."

Estreia na cargo

Primeira prefeita negra da história do Grande ABC, Patty Ferreira (PT) tomou posse na manhã de ontem, em solenidade na Câmara, em substituição a José de Filippi Júnior (PT), que ficará de férias até o dia 17. Na sequência, a chefe do Executivo de Diadema em exercício acompanhou a volta às aulas dos estudantes da rede municipal. Juntamente com a secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches, ela esteve nas escolas Professora Fabíola de Lima Goyano e Professora Letícia Beatriz Pessa, ambas no Jardim União.

Prestação de contas

Deputado Kim Kataguiri (DEM) visitará São Bernardo, na sexta-feira, para prestação de contas de seu mandato. Vereador da cidade, Glauco Braido (PSD) deverá ciceronear o parlamentar federal. Na região, Kim obteve mais de 35 mil votos.