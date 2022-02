Oficializado no Flamengo, Fabrício Bruno diz que realiza um 'sonho do pai'

09/02/2022 | 11:30



O Flamengo atendeu, enfim, os apelos por um novo zagueiro para reforçar o elenco. Fabrício Bruno, ex-Red Bull Bragantino, foi oficializado nesta quarta-feira, já realizou atividades no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e concedeu entrevista exclusiva para o canal do clube no YouTube. Durante o primeiro papo como atleta do clube rubro-negro, o novo camisa 15 disse estar realizando um dos maiores desejos do pai, seu Joaquim.

Fabrício Bruno aproveitou o espaço para resumir um pouco da história do pai, que é de uma cidade do interior de Minas Gerais. Devido à proximidade com o Espírito Santo, onde há preponderância flamenguista entre os torcedores, a cidade de seu Joaquim também é de maioria rubro-negra e, por isso, ele sempre acompanhou o Flamengo.

"Meu pai se chama Joaquim e cresceu praticamente do lado do Espírito Santo, numa cidadezinha no interior de Minas, e ele sempre acompanhou o Flamengo, desde pequeno. Era um desejo dele. E eu sempre falei com ele que era um desejo muito grande jogar aqui, pela grandeza e história do clube. Quero agradecer a Deus e toda diretoria, comissão técnica por isso. Espero ser muito feliz aqui, pois venho para fazer o meu melhor", contou.

O zagueiro de 25 anos e 1,92 metro de altura chega ao Flamengo após acumular passagens por Cruzeiro, clube que o revelou, Chapecoense e Red Bull Bragantino. Estava na equipe paulista até ser comprado pelo clube rubro-negro por R$ 15 milhões, que é o valor da multa rescisória. O vínculo com o Flamengo tem vigência até dezembro de 2025.

Fabrício Bruno é o segundo reforço do clube carioca para a temporada 2022. O primeiro foi o atacante Marinho, que estava no Santos. O novo camisa 15 participou de toda pré-temporada no Red Bull Bragantino - inclusive disputou as quatro partidas do time no Campeonato Paulista. Entretanto, aguarda ter o nome publicado no Bira, da Ferj, e no BID, da CBF, para poder estrear.