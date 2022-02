Vendas do varejo caem 2,1% no 4º tri ante 3º tri de 2021, mostra IBGE

09/02/2022 | 11:11



As vendas do varejo recuaram 2,1% no quarto trimestre de 2021, frente aos três meses anteriores, pela série com ajuste sazonal da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi o pior desempenho desde o primeiro trimestre de 2021, quando o varejo havia recuado 2,8% frente aos três meses anteriores, também com ajuste sazonal.

Conforme divulgado pelo IBGE, o varejo vendeu 0,1% menos em dezembro, frente a novembro, com ajuste sazonal.

Com o resultado, o setor está agora 2,3% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. As vendas também estão 5,7% abaixo do patamar recorde, de novembro de 2020.