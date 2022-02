Naiara Azevedo revela ambiente pesado do BBB22 e mágoa com Tiago Abravanel: Continuo achando péssimo

09/02/2022 | 11:11



Toma aqui um 50 reais? Mas antes deixa ela desabafar! Logo depois de ser eliminada do BBB22, na última terça-feira, dia 8, com 57,77% dos votos, Naiara Azevedo tomou café com Ana Maria Braga, nesta quarta-feira, dia 9, e desabafou sobre os momentos de fragilidade e o clima tenso dentro do reality.

- Ana, eu sou muito durona. Falei que não tinha medo de nada e nem de ninguém. Eu precisei ser assim, criar essa armadura pra enfrentar as coisas que eu tive que enfrentar pra chegar até aqui. Quando eu fiquei sozinha comigo mesmo, eu dei uma pirada, fiquei confusa. Comecei a pensar muito aqui fora, saudade da família, da minha casa, pensar no meu trabalho? comecei a dar uma pirada, disparou.

Ana perguntou se a cantora achava que os participantes entenderam o recado dado por Tadeu Schmidt no discurso de eliminação, e Naiara arriscou:

- Eles não querem entender. Estão tão presos na verdade deles, no mundo que criaram, no qual são donos da verdade, que o que você mandar de recado eles não vão entender.

A artista ainda entregou o ambiente pesado na casa e revelou que após o castigo do Monstro se sentiu humilhada e sozinha.

- Eu não conseguia me conectar com eles. Comecei a observar olhares, risadinhas, só que eu me sentia culpada de sentir aquilo porque eu não tinha certeza. Aí eu recebo o monstro, estava há muitos dias sem dormir, aquele ritmo louco e foi virando uma bola de neve. Tive uma crise de ansiedade. Eu me senti como se o chão estivesse se abrindo nos meus pés. [...] As pessoas ficam problematizando as situações, procurando pretexto para votar e caçar confusão. O dia não passa, parece que tem 60 horas.

Durante a conversa, Naiara comentou sobre a relação com Tiago Abravanel dentro e fora da atração e entregou certa mágoa com o neto de Silvio Santos.

- Amigo de frequentar a casa um do outro, ele sabe coisas da minha vida, muito pessoais, coisas que senti liberdade pra compartilhar. Da minha parte, eu considero um grande amigo. [...] Da minha parte, o que eu tenho pra resolver, eu resolvo. Resolvido pra mim ficou no passado, mas não tem que ser trazido naquele momento. Continuo achando péssimo o que ele fez. Eu respeito, mas jamais faria isso com ele. Não gostei, deixei claro. Infelizmente, ele não tem medo de expor os sentimentos dele, tá tudo certo. Eu respeito, mas não é o que eu faria.

