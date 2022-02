Rodrigo Régis apresenta show de lançamento do novo álbum

Da Redação



09/02/2022 | 10:04



No domingo, 13 de fevereiro, às 16h30, o cantor e compositor andreense Rodrigo Régis apresenta, na Área de Convivência do Sesc Santo André, o repertório de seu novo álbum autoral, “Vamos Chamar o Sol”. O show é gratuito para todos os públicos e conta com as participações especiais de Tata Alves e Curumin.

“Vamos Chamar O Sol”



Em 1949, Dorival Caymmi compôs a canção “O Vento”, que se inicia com a frase: “Vamos chamar o Vento...”. 70 anos depois, o pedido vem de forma diferente. Em tempos de diálogos frios e convivências nebulosas, um chamado ao Sol se faz mais do que necessário para aquecer os corações, iluminar os pensamentos e trazer leveza à vida, em forma de sons, danças e cores vivas.



Do álbum, 4 das 10 faixas já foram lançadas no formato single, junto com videoclipes: “Vida Leve”, em 2019; “Geleia Baioque”, com participação do cantor Curumin, em 2020; “Dance Comigo”, em 2021; e “Amendoeira”, que tem participação da cantora paraibana Madu Ayá, também em 2021. Simultaneamente ao show de lançamento, as músicas serão disponibilizadas no site www.rodrigoregis.com para degustação. O disco completo estará disponível nas plataformas de música em março.



Sobre a proposta de lançar um álbum "solar", Rodrigo revela: “Meu primeiro trabalho solo trouxe músicas com contexto mais introspectivo e reflexões. Neste segundo, quis trazer um clima mais dançante, expansivo e popular, logo me veio essa analogia à figura do sol, como o astro que aquece, ilumina, clareia e traz vida”.



O compositor vem trabalhando em “Vamos Chamar o Sol” desde 2018, mas algumas canções foram criadas nesse período de pandemia. Todo esse processo, de certa forma, serviu de inspiração, segundo ele: “Não tenho a pretensão de que o álbum seja um antídoto, mas quero que minha arte sirva para que as pessoas possam ter um pouco de leveza e esperança para seus dias, mas sem perder a clareza de todos os problemas que nos cercam. Durante a pandemia, fiz lives semanais em meu canal do Youtube e recebi muitos relatos de pessoas que me agradeciam por poder trazer música para suas casas nos períodos de restrições mais severas. Pessoas que perderam amigos e familiares, principalmente. Acredito que a música, e as artes de forma geral, tem esse poder de ajudar as pessoas”, completa Rodrigo.



Com essa temática solar, dançante e tropical, o show traz músicas que convidam o público a cantar e dançar, ao som de ritmos que vão do Ijexá ao carimbó, do baião ao Rock''n''Roll.

SERVIÇO



MÚSICA – SESC SANTO ANDRÉ



Rodrigo Régis - Show “Vamos Chamar o Sol”

Participações especiais: Tata Alves e Curumin

Dia: 13 de fevereiro, domingo, às 16h30

Grátis para todos os públicos

Classificação etária: livre

Local: Área de Convivência



Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações: (11) 4469-1200