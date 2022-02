Maíra Cardi faz live surpresa com Leo Picon e desiste de processar equipe de Jade: Um crime muito grave

09/02/2022 | 09:10



Pega no pulo! Jade Picon pode estar rendendo muitos memes dentro da casa do BBB22, mas, na última terça-feira, dia 8, uma publicação em suas redes sociais deu o que falar. Isso porque os responsáveis por cuidar do Instagram da influenciadora fizeram uma publicação insinuando que Arthur Aguiar praticou gaslighting, forma de manipulação psicológica, dentro do reality show. Ao ver a acusação, Maíra Cardi, esposa do ator, soltou o verbo e invadiu a live de Leo Picon, irmão da líder da semana, para pedir que a equipe deletasse as imagens.

- Isso é uma coisa muito grave que afeta a vida dele aqui fora, estou tentando falar com você por causa disso, porque imagino que você saiba falar com eles. Como é uma coisa muito séria, ela com certeza não aprovaria uma coisa dessas. Isso é um crime!, disse Maíra.

Parecendo bastante surpreso com a situação, Leo respondeu:

- Eu não tenho nada a ver com a equipe dela de redes sociais, mas com certeza eu passo esse recado. Eu via a publicação e compartilhei nos meus Stories como um ponto de vista, mas eu nem sabia que gaslighting era algo desse tipo.

- É uma doença psíquica e você acusar uma pessoa de doença psíquica é crime. Uma coisa é o jogo e outra é o que acontece aqui fora. Sua irmã não faz a menor ideia e não tem a menor culpa, rebateu Cardi.

Pensa que acabou? Que nada! Maíra ainda colocou a advogada da família no meio da conversa e disse que estaria tomando providências legais contra Jade. Logo que a live foi encerrada, o polêmico post que causou toda a turbulência desapareceu das redes da influenciadora. A partir daí, a esposa de Arthur voltou ao Instagram para dizer que havia desistido da ação e agradeceu o bom humor de Leo.

- Infelizmente aconteceu um crime muito grave. Os administradores da Jade cometeram um crime fazendo um post do Arthur, acusando de coisas bizarras. Eles misturaram o jogo lá dentro com aqui fora. Eu fiquei resolvendo isso, liguei para a Globo, para o pessoal do BBB porque isso é crime duas vezes. Ele foi muito bacana. Eu dei esse recado para ele publicamente. [...] A internet não é terra de ninguém, existem crimes muito graves que não podem ser cometidos. Além de ter cometido o crime, ela invocou mulheres para agir em favor. Eu fiquei preocupada com ela. Uma coisa é a vida dela não estar boa no jogo, outra coisa é aqui fora, e o Leo foi sensacional. Muito bem humorado, leve, super me ajudou. Minha preocupação e atenção foi com a Jade, por isso eu corri. Ela está lá presa, não tem nada com isso e não sabe o que está acontecendo aqui fora. A falta de responsabilidade que está acontecendo com as redes sociais dela. Não é justo ela sair de lá e a vida dela daqui de fora estar bagunçada. Está tudo certo, ninguém vai ser processado. Graças ao irmão dela que foi super rápido, resolveu e retirou [o post], explicou.

Publicação polêmica?

Nas artes postadas no perfil de Jade, a doutora em psicologia Manuela Xavier supostamente analisava o jogo de Jade e Arthur no BBB, indicando que o ator teria arquitetado a manipulação psicológica ao se fazer de mocinho injustiçado.

No primeiro dia do programa, a partir de uma dinâmica, a partir de uma dinâmica proposta por Lina, Jade disse que se fosse um animal seria um lobo, porque é instintivo, observador e forte. Dentro do jogo, Jade foi mesmo uma loba. Jade rapidamente leu Arthur e desvelou a artimanha: gaslighting e manipulação psicológica. Jade, guiada pela sua intuição de uma mulher que sente o cheiro de homem pronto a dar o bote, indicou Arthur ao paredão. Resultado: perdeu 200 mil seguidores e ganhou fama de vilã. Ele, que intimida só no olhar, saiu de mocinho injustiçado. [...] Ela está no caminho certo, que agiu como precisava agir, rompendo com um homem que ela percebeu que a usava. [...] Quantas de nós já sentiu que o boyzinho era meio estranho, meio manipulador, que tinha um jeito intimidador de olhar e uma forma de falar que fazia a gente estremecer sem que ele precisasse dizer nada explícito?, dizia o texto.