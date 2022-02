Lição a Marcelo Oliveira

Do Diário do Grande ABC



08/02/2022 | 23:59



A Justiça mandou o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), reduzir a tarifa dos ônibus municipais, de R$ 6 para R$ 5. O preço da passagem havia sido reajustado em 28 de dezembro, menos de um mês após o Diário revelar, com exclusividade, que o petista havia concedido desconto de 50% no valor do ISS (Imposto Sobre Serviços) devido pela concessionária que opera o sistema de transporte, a Suzantur, no que se configurou renúncia fiscal no valor de R$ 3 milhões anuais para os cofres municipais.



O despacho do juiz Rodrigo Soares, da 5ª Vara Cível de Mauá, evidencia algo que este jornal vinha reparando: a única intenção de Marcelo Oliveira ao dar a isenção parcial de impostos foi a de beneficiar a empresa, já que o abatimento da alíquota tributária veio desacompanhado de qualquer contrapartida aos usuários. Certamente a Justiça, que se posicionou diante de mandado de segurança impetrado pela Aciam (Associação Comercial e Industrial de Mauá), não teria interferido na questão se tivesse vislumbrado qualquer interesse social na medida.



A justificativa oficial da Prefeitura para a concessão do benefício à Suzantur, de que a pandemia da Covid-19 havia impactado as finanças da concessionária, era extremamente frágil. Pelo simples fato de que outros setores e empresas da cidade, que também sofreram os efeitos da disseminação da doença, terem ficado de fora do pacote. Por que socorrer apenas um único contribuinte?



Leis devem ser norteadas, entre outros, pelo princípio da impessoalidade. Em palavras mais claras: ou suas regras valem para tudo e para todos ou não valem para nada e ninguém. Fazer diferente é infringir a Constituição. Marcelo Oliveira, que já foi vereador, deveria conhecer as limitações impostas pela Carta Magna, sob risco de cometer improbidade administrativa.



Ao determinar a redução no valor da passagem de ônibus, o juiz acabou exercendo o papel que deveria ser de Marcelo Oliveira, qual seja, o de zelar pelos interesses da população mauaense. Que o prefeito tenha compreendido a lição.