Olhar social é diferencial

O empreendedorismo no judiciário previdenciário existe e cresce no Brasil. A área é muito promissora, mas requer certas habilidades e, por que não dizer, dom para o seu exercício. Para advogadas e advogados que queiram se especializar em direito previdenciário, um dos desafios da área é justamente identificar e conquistar o público que atende. Afinal, são os clientes que dão sentido ao nosso ofício. A organização financeira para quem abre um escritório é outro quesito fundamental para obter sucesso nas demandas e na compreensão de quem atendemos, e aí não me refiro apenas ao previdenciário, mas ao direito como um todo.



Ao focarmos o direito previdenciário, é essencial que a pessoa se especialize neste ramo para adquirir mais conhecimentos na área e tenha um propósito. O domínio dos conceitos não é simples e, muitas vezes, essa temática não se encontra nas grades universitárias. Temos que entender também que não são todos os advogados que têm o espírito empreendedor. É importante detectar se, de fato, há vocação para os negócios, caso contrário, o caminho mais seguro a trilhar é trabalhar como contratado em banca estabelecida ou prestar concursos. Alçar voos no empreendedorismo requer dinâmica especial do profissional e, simplesmente, algumas pessoas não a possuem. Administrar escritório, ter aptidão para lidar com pessoas e suportar pressões são pré-requisitos para o empreendedorismo.



O mais indicado é atender o segurado investindo primordialmente no contato direto com o cliente e na comunicação. Divulgar o trabalho para o público e frequentar locais onde ele está fortalece a relação. Apresentar-se, conhecer a pessoa e trocar contatos são pequenos passos que valem muito no início da trajetória. Se você realiza bom trabalho inicial com poucos clientes, eles vão crescendo na medida das indicações que são recebidas. Quando o cliente chega ao seu escritório, ele precisa de atenção especial desde a primeira consulta. Demonstrar conhecimento, empatia e disposição para ouvir o que a pessoa tem a dizer faz com que ela de fato se sinta acolhida.



Temos ainda a questão número um que não pode ser esquecida pelos iniciantes: os estudos. São eles que garantem a excelência do advogado, sustentando também as sempre necessárias atualizações, porque o direito previdenciário é bastante dinâmico. Com a reforma da Previdência, o direito mudou, e todo advogado dessa área teve que se inteirar das novidades em pós-graduação. Em conclusão, para ser advogado previdenciário importa ter olhar social para as situações dos menos favorecidos, com disposição para visitar bairros e conhecer a realidade das pessoas. Ou seja, é necessário ter propósito maior.

Isabela Brisola é advogada previdenciária.



PALAVRA DO LEITOR

Vacinação

Vão para fila tomar? Quarta, quinta, sexta, infinitas doses. Uma hora quem sabe ela funciona (Brasil ainda não atingiu o pico de infecções por variante ômicron). Já que Bolsonaro não presta, ele deveria criar o bolsa dose de vacina experimental. Todo mês leve seu corpo a um posto para que seja picado. Em 2024, quando sair o estudo final da vacina, corta o benefício das doses caso o resultado seja aceitável.

Roseli Quintana

Santa Teresinha

Realmente não dá para entender o ser humano! Faz mais de 40 anos que a cidade vivia sem nenhum projeto nem obras. Agora que um prefeito faz alguma coisa é criticado (Santo André dá início à maior obra viária dos últimos 50 anos). Realmente, como prega o ditado, o que arruína uma nação é a ignorância de seu povo. Infelizmente temos que ser realistas.

Douglas Sabadin

Crise hídrica

Sem comentários! Eles devem ter vazamento. Impossível (Dois reservatórios que atendem à região estão em situação crítica). As chuvas de todos esses dias encheram tudo ao redor, menos os reservatórios? Não acredito!

Angelica Battestin

UBS Piraporinha

Se este fosse o único problema estava bom! Faltam médicos – só tem dois – e medicamentos (UBS funciona de modo precário em Diadema). Não é possível marcar consulta, precisa passar no tal ‘acolhimento’ e a enfermeira vai decidir se vai ou não passar com o médico. Prédio totalmente obsoleto e muito pequeno, não tem sistema de para-raios, vários fios elétricos à mostra, atendimento pessoal de péssima qualidade, aglomeração em filas do lado de fora da UBS (Unidade Básica de Saúde)! A saúde em Diadema está em coma e pedindo ajuda! Que vergonha, hein, Filippi e Prefeitura de Diadema!

Reginaldo Guarnieri

Pesos e medidas!

A insolência do ministro Ricardo Lewandowski, ao negar o desbloqueio dos bens de Antonio Palocci, é vingança por ele ter falado a verdade sobre roubos do PT e Lula? Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) deixaram de se acovardar como disse Lula e o ‘soltaram’, mas continua ficha suja e vai responder em primeira instância,como Palocci. Temos memória.

Tânia Tavares

Produção de veículos – 1

Carros populares deixaram de existir há muito tempo (No pior janeiro em 19 anos, produção de veículos cai 27,4%, mostra Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Agora são fabricados só para a elite, pobre tem de andar a pé ou de carroça, pois o preço do combustível no Brasil está pela ‘hora da morte’.

Marcos Victori

Produção de veículos – 2

Reflexo da quase estagnação da nossa economia, que analistas inclusive preveem que o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano deverá ficar entre zero e 0,5%, a produção de veículos no País teve no último mês de janeiro queda de 27,4%, ou de 145,4 mil carros produzidos, com relação ao mesmo período de 2021 (Economia, ontem). Já as vendas no mercado interno apresentaram queda de 26,1%, ou licenciados 126,5 mil veículos. Esse péssimo resultado está alinhado também com a falta de componentes, como de chips, férias coletivas e da nova variante ômicron nesta pandemia etc. Porém, as exportações cresceram 6,6% em janeiro. Mas os dirigentes do setor reconhecem dificuldades para alcançar melhor desempenho em 2022, já que, com a alta da Selic – a taxa básica de juros, hoje em 10,75% e podendo fechar o ano em torno de 12,25% –, vai aumentar o custo de financiamento de veículos e certamente afastar o possível comprador.

Paulo Panossian

