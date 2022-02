Como escolher o melhor destino para intercâmbio nos EUA

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2022 | 16:55



Fazer intercâmbio nos EUA é o sonho de muitos brasileiros. Além de ser ótima para aprimorar o idioma, a experiência é uma boa pedida para conhecer novas pessoas, culturas e ainda aproveitar a viagem para realizar roteiros incríveis.

“Estudar no exterior muda completamente sua rotina e faz você ver as coisas por novos ângulos. Escolhendo o melhor destino, será possível tirar mais proveito dessa experiência, conquistar notas melhores, encontrar mais motivação, além de explorar com mais vontade a cidade”, conta Roberto Spighel, consultor especializado em imigração da Morar-EUA, agência de serviços de imigração do Brasil.

Para ajudar nessa tarefa, o profissional reuniu uma lista com cinco dicas escolher a cidade que será palco do intercâmbio nos EUA.

Intercâmbio nos EUA: dicas para escolher o destino

1. Finalidade

Um dos primeiros pontos é definir o que você quer com seu intercâmbio. Se, além de estudar, também deseja viajar e relaxar ou fazer algum tipo de trabalho voluntário, por exemplo, isso afeta a escolha do destino. “Para quem busca algo mais badalado, Los Angeles e Nova York são uma ótima opção. Enquanto para quem prefere algo mais tranquilo, em Illinois há boas alternativas”, sugere o especialista.

2. Tempo e finanças

É muito importante pensar quanto tempo você pretende passar no local – poucos meses, um ano ou mais. Spighel aponta que isso é imprescindível para decidir onde ficar, com base no custo de vida de cada cidade.

“Antes de bater o martelo, é bacana pesquisar a média de preços versus o tempo de estadia, levando em conta que, quanto maior a cidade, maiores serão os custos”, explica Spighel.

3. Receptividade

Outro ponto decisivo é com relação à receptividade no local escolhido. “Sabemos que o Brasil é um país caloroso e isso muda conforme chegamos em outros lugares. Enquanto algumas pessoas fazem questão dessa recepção acalorada, outras lidam bem com um jeito mais frio. É interessante pesquisar bastante para saber qual cidade será mais adequada ao perfil do viajante”, recomenda o consultor.

4. Clima

Muitos brasileiros não estão acostumados com baixas temperaturas, o que pode ser um grande empecilho para escolher a estadia em lugares mais frios, como Nebraska ou Arkansas. “Caso faça parte do objetivo ter uma experiência completamente diferente da que se está acostumado, vale a pena pesquisar as opções mais geladas, mas lembrando sempre que o clima é um dos fatores que mais influenciam o humor e a adaptação. Por isso, leve em consideração as estações do ano no período da viagem”, observa Spighel.

5. Cultura

Nos Estados Unidos é possível conhecer pessoas de todos os países. Há lugares mais turísticos, como Miami e Nova York, onde é possível ter contato com diversas culturas em poucos passos. Antes de decidir, vale a pena levar em conta se deseja aprender mais apenas sobre os EUA ou se também é válido vivenciar outras experiências.

“Pelos EUA, escolhendo cidades maiores, o choque cultural é maior. Cada esquina apresenta um pouco de outros países. Se a finalidade é apenas estudar e aprimorar o inglês, é viável optar por cidades mais fora do cenário turístico, para ter uma experiência 100% estadunidense”, finaliza.

