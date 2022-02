Patrocinadores rompem com Flow após declaração de Monark sobre nazismo

08/02/2022 | 16:32



Após pressão do público, a empresa Estúdios Flow, responsável pelo Flow Podcast, perdeu ao menos três patrocinadores nesta terça-feira, 8: a Flash Benefícios, empresa de cartões para empresas, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e a Insider Store. O rompimento dos contratos foi atribuído a declarações do apresentador Monark, que defendeu a legalidade de existência de um partido nazista no Brasil durante episódio com os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP) na noite de ontem.

Em nota, a Flash Benefícios declarou que não concorda com os comentários e que eles são "inadmissíveis": "Não há sociedade livre quando há intolerância ou busca de legitimação de discursos odiosos, nazistas e racistas, tecidos a partir de uma suposta liberdade de expressão. Reforçamos que todo e qualquer tipo de opinião jamais pode ferir, ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo da sociedade".

Ao se posicionar, o anfitrião do podcast Monark argumentou que a organização formal de um partido nazista estaria amparada pela liberdade de expressão. A declaração foi rebatida por Tabata, que que destacou que essa liberdade termina quando se manifesta contra a vida de outras pessoas.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro era responsável por apoiar um braço do programa, o Flow Sport Club, que transmitia os jogos de futebol do Campeonato Carioca. Em nota, a entidade anunciou o rompimento e afirmou ser "contrária a qualquer tipo de preconceito".

O Sportsbet.io, site de apostas esportivas, publicou na tarde da terça-feira que também irá romper contrato com o Flow Sport Club. "As afirmações vão totalmente contra os valores que a marca defende", disse a empresa, em nota.

Por meio de vídeo publicado em suas redes, a Insider Store, marca de vestuário também anunciou a suspensão "de qualquer tipo de parceria com o Podcast Flow". Na mensagem gravada por um dos cofundadores da loja, Yuri Gricheno, a empresa também exige que Monark deixe o programa para rediscutir um eventual novo contrato.

O movimento contrário às declarações de Monark nas redes sociais foi puxado pelo grupo Judeus pela Democracia, que, a exemplo do Sleeping Giants, passou a dirigir apelos diretos aos anunciantes e patrocinadores do programa.

A Mondelez Brasil, detentora da marca BIS, se pronunciou logo no fim da manhã, repudiando a discriminação e o racismo, e esclarecendo que só financiou dois episódios do programa em 2021 e que já havia solicitado a exclusão da marca entre os patrocinadores do Flow.

A marca esportiva Puma também se pronunciou de modo similar, argumentando que já solicitou a exclusão de seu nome da lista de patrocinadores.