5G movimentará US$ 25,5 bi no País até 2025 com impulsão de tecnologias, diz IDC

08/02/2022 | 16:20



A tecnologia 5G deve movimentar US$ 25,5 bilhões no Brasil até 2025, considerando apenas a impulsão de tecnologias como inteligência artificial, Big Data & Analytics, Cloud, segurança, AR/VR, Robotics e IoT. A projeção foi uma das apresentadas em coletiva de imprensa promovida pela International Data Corporation (IDC) nesta terça-feira.

Para a IDC, a definição do espectro, o formato de comercialização das licenças e a concorrência obtida nos leilões evidenciam o protagonismo do Brasil na América Latina.

IoT

A consultora espera que, ao longo desse ano no Brasil, um total de US$ 1,6 bilhão seja direcionado para soluções e serviços relacionados a Internet of Things (IoT).

O número representa crescimento de 17,6% sobre o ano anterior.

A IDC explica ainda que, em mercados emergentes como o Brasil, implantações de IoT que visam redução de custos operacionais e aumento de eficiência têm mais espaço frente a temas de inovação.

Com isso, as atividades ligadas à manufatura, mineração, óleo e gás, varejo e Utilities deverão liderar as iniciativas de uso desse tipo de tecnologia.