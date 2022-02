Gabi Brandt e Sarah Poncio curtem viagem com amigo de Drake e Justin Bieber

08/02/2022 | 16:10



Colocou um cropped e reagiu mesmo! Depois de se divorciar de Saulo Poncio, Gabi Brandt está curtindo a vida em Los Angeles na companhia de Sarah Poncio. As gatas já se encontraram com os atores de Outer Banks e agora estão aproveitando a viagem na companhia de DJ CJ Cock, um dos melhores amigos de Drake, Justin Bieber e Tyga.

Em seus Stories, o DJ publicou uma foto com as influenciadoras.

Movie Night, ele escreveu, que em tradução livre significa 'noite do filme'.

Gabi também apareceu em uma foto ao lado do ator Austin North, que é próximo de Anitta. Antes dessa reunião com os famosos, as amigas foram vistas em um passeio de barco luxuoso. No clima de toda a festividade, Brandt publicou um clique das duas.

Eu e minha bebê aproveitando nossa estadia no Mondrian, Los Angeles, disse na legenda.