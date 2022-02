Santo André entrega tablets, uniformes e materiais escolares no retorno das aulas

Heitor Agrício

Especial para o Diário



08/02/2022 | 15:49



A Prefeitura de Santo André começou a entregar 40 mil kits de materiais escolares, 40 mil kits de uniformes e 23,5 mil tablets – sendo que 8.000 já foram entregues desde o ano passado – para alunos e professores do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. O prefeito Paulo Serra (PSDB) foi na tarde desta terça-feira (8) na Emeief (Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental) Professora Yvonne Zahir, no Jardim Las Vegas, onde realizou a entrega simbólica aos primeiros alunos.

A entrega dos primeiros kits ocorreu no dia de retorno das aulas nas escolas municipais. Paulo Serra celebrou a retomada, agradeceu a toda a equipe e destacou a importância da vacinação para volta mais segura. “Ninguém no mundo estava preparado para a pandemia. É um sonho ver as escolas com as crianças de novo, a gente torceu e trabalhou tanto para esse dia chegar e finalmente chegou” comentou. O tucano afirmou que a taxa de vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com a primeira dose dos imunizantes na cidade se aproxima de 70%.

Além do prefeito também estavam presentes o vice-prefeito, Luiz Zacaria (PL), a primeira-dama, Ana Carolina Serra, presidente do Fundo Social de Santo André, o presidente da Câmara dos Vereadores, Pedro Botaro (PSDB) e a secretária da Educação, Cleide Bochixio.