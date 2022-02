DoE prevê que consumo global de petróleo crescerá 3,5 milhões de bpd em 2022

08/02/2022 | 14:42



O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos informou, nesta terça-feira, que prevê que o consumo de petróleo no mundo crescerá 3,5 milhões de barris por dia (bpd) em 2022, a 100,6 milhões de bpd. O resultado superaria a demanda global em 2019, que somou 100,3 milhões de bpd.

Para 2023, a projeção é de um aumento de 1,9 milhões de bpd. Os dados constam em relatório mensal da Administração de Informação de Energia do DoE.

O documento indica ainda que a produção americana da commodity subirá a 12 milhões de bpd em 2022 e 12,6 milhões de bpd em 2023, acima do recorde histórico estabelecido em 2019.

O órgão também estima que o preço do barril WTI terminará 2022 em US$ 79,35 e 2023 em US$ 64,48.

Já o Brent deve encerrar este ano em US$ 82,87 e o próximo em US$ 68,48, diz o relatório.