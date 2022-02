Após 8 anos, Galinha Pintadinha lança novo álbum

08/02/2022 | 14:25



Um intervalo de oito anos separa a temporada de número 4 do novo álbum da Galinha Pintadinha lançado agora em fevereiro. A animação, sucesso entre crianças na primeira infância, volta com um trabalho com 14 músicas autorais e do cancioneiro popular.

No canal da animação no YouTube, os pequeninos poderão conferir os clipes divertidos da Galinha, do Pintinho Amarelinho e do Galo Carijó.

"Há mais de 15 anos, a Galinha Pintadinha é um case conhecido e copiado mundialmente por seu formato de tamanho sucesso. Seu público ultrapassou gerações", afirma Marcos Luporini, um dos criadores da animação.

Os produtores devem lançar cada uma das faixas ao longo de 2022.

O primeiro single, que já está disponível na internet, é Trem de Ferro.