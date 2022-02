Mulher é morta a tiros dentro de bar em Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/02/2022 | 13:41



Na noite desta segunda-feira (7), uma mulher, conhecida como Selma, de 50 anos, morreu após ser baleada com três tiros dentro de um bar, na Vila Nogueira, em Diadema. Segundo informações iniciais, a vítima trabalhava como cozinheira do local, conhecido como "Esquina do Caldo" há pelo menos dois anos e no momento da ocorrência, trabalhava na área interna do balcão, momento em que um indivíduo, ainda não identificado, entrou no local e efetuou os disparos em direção à Selma.

Na delegacia, segundo informações do BO (Boletim de Ocorrência), uma testemunha relatou que desconhece qualquer desavença envolvendo Selma, da mesma forma que ela nunca comentou sobre nenhuma ameaça que estava sofrendo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Diadema, mas morreu em logo em seguida.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o caso foi registrado como homicídio simples pelo 3º Distrito Policial de Diadema e encaminhado ao Setor de Homicídios da cidade, que prossegue com as investigações para esclarecer o caso.