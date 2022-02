Larissa Manoela se reúne com elenco para assistir estreia de Além da Ilusão: Aqui nasce uma história

08/02/2022 | 14:11



Na última segunda-feira, dia 7, estreou Além da Ilusão a mais nova novela TV Globo. Na produção, Larissa Manoela interpreta a protagonista Elisa, par romântico de Rafael Vitti e, para comemorar o momento especial, a atriz se reuniu com todo o elenco jovem da trama das seis para assistir o primeiro capítulo.

No feed do Instagram, ela compartilhou uma foto do timaço de atores reunidos.

Nossa estreia. Muito amor e energia boa. Foi, é e seguirá sendo lindo.

Já nos Stories, a atriz mostrou uma série de registros da noite enquanto assistia à novela com os colegas de profissão.

Aqui nasce uma história que segue sendo contada na segunda fase.

Larissa também não conseguiu conter a emoção ao ver a abertura da produção.

Que coisa mais linda essa abertura.