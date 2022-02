Neymar Jr. comenta tapa de Maria em Arthur Aguiar no BBB22: Se fosse o contrário ele estava ferrado

08/02/2022 | 14:11



Fogo no parquinho! Na última segunda-feira, dia 7, rolou no BBB o tradicional jogo da discórdia. Na dinâmica da semana, os brothers tinham que colocar plaquinhas na testa dos participantes que acreditavam ter determinadas características. E Maria aproveitou o momento para extravasar sua raiva! Ao colocar o cartão de Jogo Sujo em Arthur Aguiar, a cantora deu um tapa na testa do ator - o gesto fez até um estalo.

A atitude da sister dividiu a web. Enquanto alguns internautas acharam o ato comum, muitos interpretaram a situação como um caso de agressão.

Neymar Jr. se pronunciou sobre o ocorrido em suas redes sociais e defendeu Arthur, apontando que se os papéis fossem invertidos, as reações seriam outras.

Maria aproveitou a placa pra dar um tapa na testa do Arthur...se fosse ao contrário ele estava ferrado, escreveu o jogador.

E você, o que achou?