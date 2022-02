Após ser chamada de interesseira, Graciele Lacerda rebate comentário e ostenta corpão nas redes sociais

08/02/2022 | 14:10



Graciele Lacerda segue dando o que falar nas redes sociais!

Nos últimos dias após algumas polêmicas com Zilu Godoi, ex-mulher do seu atual, a empresária foi chamada de interesseira por uma seguidora e não deixou barato.

Sem papas na língua, ela questionou a internauta:

Então você acha que estou com ele por causa do dinheiro? Que não o amo e que sou interesseira e busquei luxo?

Em seguida, a morena afirmou que não usa nem um real do Zezé Di Camargo:

Primeiro, não vivo de luxo. Trabalho e tudo que compro e gasto até com um chiclete é com meu dinheiro, não pego um real do Zezé. E tudo que estamos construindo tem dinheiro dos dois. Se eu gostasse disso tudo que insinuou, estava só viajando, gastando com bolsas caras, vivendo de salão e só brincando de trabalhar.

Após a polêmica, Graciele mostrou que aproveitou em grande estilo alguns dias de sol. No feed do seu Instagram, ela surgiu belíssima e ostentou o corpão em forma, com um biquíni vermelho.

Nos comentários, Zezé escreveu:

Quem pode, pode!!!