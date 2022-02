Use a Sua: aprenda a criar uma corrente nos Stories do Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/02/2022 | 13:55



“Você e o mar”, “Cinco curiosidades”, “Um cabelo que você não tem mais”. Esses são alguns tipos de corrente nos Stories que invadiram o Instagram nos últimos meses. A brincadeira é fruto do recurso chamado Use a Sua. Por meio dele, qualquer usuário pode dar início a uma publicação do tipo e ver amigos, familiares e desconhecidos entrarem no jogo. Veja como criar a sua.

Abra o Instagram. Em seguida, clique em “Seu story” para criar um novo conteúdo. Escolha uma foto salva em seu celular, que será a temática da corrente, ou aperte “Câmera” para captá-la na hora. Dê um toque no ícone de stickers, sinalizado por um quadrado com um rostinho sorridente. Selecione a opção “Use a Sua”. Escreva qual será o tema da sua corrente nos Stories. Aperte “Concluir” ao finalizar. Pronto! Agora, basta publicar o conteúdo e esperar outros usuários participarem da brincadeira.

Na galeria, veja em capturas como criar uma corrente nos Stories do Instagram. O tutorial foi realizado com um celular iOS, mas é similar em aparelhos Android: