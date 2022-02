O Golpista do Tinder: como evitar cair em armadilhas em apps de namoro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/02/2022 | 13:55



O documentário O Golpista do Tinder, sobre as armadilhas financeiras aplicadas em mulheres por Simon Leviev em apps de relacionamento, reacendeu o alerta para o cuidado necessário ao usar esses programas. No título da Netflix, o jovem se passa por um herdeiro da indústria de diamantes e conquista vítimas com um estilo de vida luxuoso – somado ao charme do príncipe encantado.

Casos como o de Simon são um pouco mais difíceis de serem identificados, pois ele não escondeu a real imagem. As fotos usadas eram mesmo dele. Para evitar esse tipo de golpe, no entanto, é possível seguir algumas dicas. Veja o que separou Cayo Syllos, cofundador e Chefe de Tecnologia do aplicativo de relacionamento brasileiro exclusivo para universitários Umatch.

Confira como é feita a verificação de perfis do aplicativo

Os aplicativos têm diferentes formas de verificação de perfis para garantir a veracidade dos usuários. Portanto, se ao se cadastrar, perceber que o processo não parece muito seguro, se o aplicativo não solicitar documentos ou informações que comprovem que você é realmente quem diz, desconfie.

Na Umatch, o processo de verificação funciona de forma semiautomatizada. Para garantir a identidade do estudante, ele precisa comprovar o vínculo com a universidade. Assim, informações enviadas passam por um sistema antifraude. O app também cruza as informações com os dados de outros usuários da base, a fim de evitar duplicidades. Ao final, o cadastro ainda passa por um crivo humano, antes de ser aprovado na plataforma.

Pesquise por imagens no Google

No documentário O Golpista do Tinder, Simon Leviev apresentava fotografias de viagens de família manipuladas, nas quais ele era inserido com auxílio de um editor de imagens. Existe uma função no Google para pesquisa de fotos semelhantes. Basta acessar a ferramenta e indicar o link do post ou fazer o upload da imagem. Assim, ele exibe capturas semelhantes.

Confira o perfil da pessoa e o círculo de amizades em outras redes sociais

Outra forma de garantir a veracidade do perfil é buscar a pessoa em outras redes sociais. Alguns aplicativos trabalham com integração automática com outras mídias, o que facilita a missão. Caso o programa em questão não faça isso, entretanto, peça a conta para o crush e certifique-se de que é verdadeira, observando fotos recentes e antigas, comentários de amigos e pessoas próximas.

Não tenha pressa

Videochamadas podem não ser suficientes para desmascarar uma pessoa, pois ela pode usar a sua própria imagem para iludir as vítimas. No caso do documentário O Golpista do Tinder, os gostos, lugares e estilo de vida eram formas que o criminoso utilizava para iludir as mulheres. Procure identificar todas essas dicas antes de marcar um encontro.

Conte a pessoas próximas sobre o encontro

Se você decidiu que quer encontrar o pretendente, conte a pessoas próximas onde será o encontro, envie também a localização e mantenha esses amigos sempre informados de qualquer situação suspeita. São pequenos cuidados que podem evitar uma grande decepção.

Sempre marque os encontros em locais públicos

Parece evidente, mas muitas pessoas podem ir pela emoção e acabam marcando o primeiro encontro em um local mais privado. Marque sempre os primeiros encontros em lugares públicos até se sentir seguro e realmente ter certeza de que a pessoa é quem diz ser.

Denuncie perfis suspeitos

Por fim, caso desconfie de algum perfil ou descubra que ele era falso, evite que outras pessoas desatentas caiam em golpes. Denuncie o usuário em questão. Todos os aplicativos de relacionamento contam com a opção, assim você pode contar o que houve e evitar que mais usuários sejam enganados.