Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, deve se tornar primeiro jogador bilionário do futebol americano

08/02/2022 | 13:10



Tom Brady deve se tornar o primeiro jogador bilionário do futebol americano, segundo especialistas de marketing.

Depois de anunciar sua aposentadoria da NFL, o marido de Gisele Bündchen deve prosperar em empreendimentos que vão desde um filme de Hollywood até um negócio de NFTs.

Consultado pelo New York Post, Bob Dorfman, analista de marketing esportivo, destacou que o atleta é o maior jogador de todos os tempos da NFL, o que faz com que sua marca pessoal seja muito forte.

- Ele pode fazer o que quiser ? transmissão de TV, ser proprietário de equipes, das palestras, escrever livros, apresentar produtos para patrocinadores, fazer novos acordos com marcas voltadas para a família ou apenas continuar construindo suas empresas já existentes. Não vejo Brady desaparecendo dos olhos do público nos próximos cinco a 10 anos. Ele tem potencial bilionário.

Depois de se aposentar como quarterback, Brady já está se dedicando à sua própria produtora de filmes, a 199 Productions, e quer focar no documentário Man in the Arena, que fala sobre o último ano dele no Tampa Bay Buccaneers.

Tom é casado com Gisele desde 2009, com quem tem dois filhos, Vivian e Benjamin