Conheça a inusitada província de Jujuy, na Argentina

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2022 | 12:55



A província de Jujuy, no extremo norte da Argentina, tem atraído viajantes que procuram experiências inusitadas e renovadoras. A região tem visuais impressionantes que vão desde montanhas coloridas até desertos de sal, passando por campos de cactos, ruínas incas e vales verdes onde os turistas passeiam ao lado de simpáticas lhamas.

Atrações da província de Jujuy

San Salvador de Jujuy, a capital da província, tem voos diretos a partir de Buenos Aires. Dali, pode-se partir para diversos destinos. Um dos preferidos é Quebrada de Humahuaca, eleita Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Trata-se de um grande vale cercado por montanhas que ultrapassam os 3 mil metros de altitude. Nessa região estão preservados não somente a natureza, mas também muito da cultura dos povos que viviam na região antes da chegada dos espanhóis.

As formações geológicas do destino são incríveis. Isso porque a região foi sendo moldada ao longo dos séculos com a erosão das montanhas andinas, os movimentos tectônicos e a sedimentação, ao longo de 600 milhões de anos. O efeito visual de toda essa atividade geológica rende paisagens como o Cerro de los Siete Colores (Montanha das Sete Cores), na cidade de Purmamarca, uma localidade que ainda conserva a arquitetura tradicional, com casas feitas de adobe, e tem uma feira imperdível para quem gosta de artesanato regional.

A cidade que costuma ser escolhida como base para explorar a Quebrada é Tilcara, localizada a 2.465 metros de altitude. Pequena e quieta, ela tem ruínas pré-colombianas que foram restauradas por arqueólogos e é cercada por paisagens impressionantes com campos de cactos aos pés das montanhas. É possível fazer passeios pelas trilhas conduzindo as lhamas da mesma maneira que os nativos faziam antes da chegada dos colonizadores, enquanto os guias contam detalhes sobre a cultura local. A culinária regional também é uma atração à parte, com humitas – que lembram a pamonha, mas são salgadas e levam diversos ingredientes e temperos – e empanadas para todos os gostos.

A 66 km de Tilcara fica um outro destino impressionante e também pouco conhecido dos brasileiros: as Salinas Grandes, um deserto de sal com 212 km². Elas foram formadas a partir de um lago de água salgada que evaporou há cerca de 5 milhões de anos. O resultado é uma paisagem de imensidão branca impressionante, recortada por olhos d’água azul. No início de janeiro foi inaugurado ali o Pristine Camps, um “glamping” (mistura de “glamour” com “camping”), onde o viajante pode dormir em estruturas high-tech equipadas com cama king size e desfrutar de experiências gastronômicas coordenadas pela chef Mariana Garcia del Rio.

Onde ficar?

San Salvador de Jujuy tem grandes hotéis, como Howard Johnson e El Arribo, spas como o Termas de Reyes, e até hostels. Tilcara tem hospedagens de qualidade e ótimos preços. Hotéis como Las Marias, Cerro Chico, Las Terrazas e Patio Alto são boas opções.O local também tem hostels, como Waira, Albahaca, Tilcara e Alta Montana. Em Purmamarca há a Manantial del Silencio, uma pousada boutique que já recebeu a rainha da Holanda. E para quem quer viver uma verdadeira experiência nas Salinas Grandes, a dica é fica no Pristine Camps.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para Jujuy, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.