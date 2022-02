Kris Jenner revela sexo do bebê de Kylie e Travis Scott: Meu lindo neto!

08/02/2022 | 12:10



Na última segunda-feira, dia 7, Kris Jenner revelou nas redes sociais o sexo do segundo bebê de Kylie Jenner e Travis Scott. Para celebrar a chegada do mais novo membro da família, a matriarca repostou um clique em que mostra a mãozinha do pequeno - na legenda, ela confirmou que, de fato, é um menino.

Meu lindo neto!! Deus é muito bom.

Kylie havia anunciado o nascimento do bebê no último domingo, dia 6, ao publicar a foto colocando apenas um coração azul na legenda. Na publicação, a família Kardashian deixou comentários parabenizando a mamãe, mas o que chamou a atenção foram os emojis utilizados.

Apesar de a empresária não ter dito o sexo do bebê inicialmente e tampouco ter falado o nome escolhido, os fãs especulam que o novo herdeiro se chame Angel, devido ao emoji de anjo utilizado no comentário deixado por Kim Kardashian e a presença da palavra nas parabenizações de Kris Jenner, Khloé Kardashian e a melhor amiga de Kylie, Anastasia Karanikolaou.

Já a irmã mais velha, Kourtney, optou por uma mensagem curta acompanhada de corações vermelhos e mãos rezando:

Mamãe de duas vidas.

Outra teoria dos internautas é que Kylie Jenner pode ter revelado a data do nascimento de seu filho caçula meses atrás durante a participação em um segmento da revista Vogue. Na época, a socialite usou um colar de ouro com o número 222 e o pequeno nasceu em 2 de fevereiro de 2022.