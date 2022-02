Atriz revela que pediu para amiga olhar partes íntimas após parto do primeiro filho: Descrição detalhada

08/02/2022 | 12:11



A atriz Brooklyn Decker deu o que falar após conceder uma entrevista ao podcast Me Becoming Mom, produzido pela revista People.

Aos 34 anos de idade, ela contou que após o nascimento do seu primeiro filho pediu para que uma de suas amigas olhasse as suas partes íntimas. Segundo ela, era uma maneira de entender o que estava acontecendo com o seu corpo após o nascimento do herdeiro.

- Minha melhor amiga veio naquele dia [em que eu tive meu filho] e ela, naquela época, não tinha filhos. E eu fiquei tipo Jen, não posso olhar para [minha vagina] porque acho que vai me traumatizar para sempre, mas eu preciso de alguém para entender o que está acontecendo lá embaixo.

A ideia de fazer o pedido à amiga ocorreu após escutar alguns comentários sobre o pós parto:

- E eu a levei para o banheiro e literalmente me inclinei e fiz com que minha melhor amiga fizesse uma descrição detalhada do que estava acontecendo para que pudesse me dizer o que estava acontecendo. Isso porque muitas pessoas comentaram sobre dar pontos e isso e aquilo. E ela disse, Ok, sim, está gravado no meu cérebro. Fiz um registro detalhado. E sim, agora ela tem que carregar isso com ela pelo resto de sua vida. Isso é amizade.

Durante a entrevista, Brooklyn relembrou as dificuldades que enfrentou após o nascimento do filho:

- Os coágulos começaram a aparecer. E minha mãe, que é enfermeira, mas não de trabalho de parto, ficou tipo, Isso não é normal em qualquer outra circunstância. A enfermeira entrou e viu meu corpo e disse: Estes são totalmente normais. Se ficar maior que uma bola de golfe, aí você me liga.

A atriz, famosa pelos trabalhos nos filmes Esposa de Mentirinha e O Que Esperar Quando Você Está Esperando, é mãe de dois filhos, Hank Roddick, de 6 anos de idade, e Stevie Roddick, de 4 anos.