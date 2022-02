Maraisa senta na calçada de hotel para conversar com fãs

08/02/2022 | 12:11



Maraisa, 34 anos de idade, da dupla com Maiara, sentou na calçada do hotel em que estava hospeda, no último fim de semana, para conversar com seus fãs - a sertaneja ainda estava descalçada.

E, em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram de Maraisa, um rapaz questiona o que ela estava fazendo ali.

- Estou esperando a Maraisa descer. Ingrata, eu fico fazendo mutirão o dia inteiro para ela, brincou a artista.

Recentemente a cantora contou, nas redes sociais, que decidiu assumir os fios brancos do cabelo.

- Vocês viram que eu assumi meus brancos agora? Uma pessoa madura, revelou.

- São luzes, complementou.