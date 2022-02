Kristen Stewart concorre ao Oscar de Melhor Atriz por Spencer. Confira a lista completa de indicados!

08/02/2022 | 12:11



Nesta terça-feira, dia 8, foi liberada a lista de indicados ao Oscar 2022. Através do canal oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, pudemos conhecer os candidatos que concorrerão a estatueta este ano. E a lista está boa, viu?

O evento acontecerá em 27 de março de 2022.

Confira todos os indicados a seguir:

Melhor diretor

Kenneth Branagh - Belfast

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - Ataque dos Cães

Steven Spielberg - Amor, Sublime Amor

Melhor filme

Belfast

No Ritmo do Coração

Não Olhe para Cima

Drive My Car

Dune

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor atriz principal

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - A Filha Perdida

Penélope Cruz - Mães Paralelas

Nicole Kidman - Apresentando os Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

Melhor ator principal

Javier Bardem - Apresentando os Ricardos

Benedict Cumberbatch - Ataque dos Cães

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Will Smith - King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington - A Tragédia de Macbeth

Melhor atriz coajudvante

Jessie Buckley, em A Filha Perdida

Ariana DeBose, em Amor, Sublime Amor

Judi Dench, em Belfast

Kirsten Dunst, em Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis, por King Richard: Criando Campeãs

Melhor ator coadjuvante

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - No Ritmo do Coração

Jesse Plemons - Ataque dos Cães

J.k Simmons - Apresentando os Ricardos

Kodi Smit-McPhee - Ataque dos Cães

Melhor filme estrangeiro

Drive My Car (Japão)

Flee (Dinamarca)

A Mão de Deus (Itália)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butão)

The Worst Person in the World (Noruega)

Melhor trilha-sonora

Nicholas Britell - Não Olhe Para Cima

Hans Zimmer - Duna

Germaine Franco - Encanto

Alberto Iglesias - Mães Paralelas

Jonny Greenwood - Ataque dos Cães

Melhor figurino

Jenny Beavan - Cruella

Massimo Cantini Parrini & Jacqueline Durran - Cyrano

Jacqueline West & Robert Morgan - Duna

Luis Sequeira - O Beco do Pesadelo

Paul Tazewell - Amor, Sublime Amor

Melhor fotografia

Greig Fraser - Duna

Dan Lautsen - O Beco do Pesadelo

Ari Wegner - Ataque dos Cães

Bruno Delbonnel - A Tragédia de Macbeth

Janusz Kominski - Amor, Sublime Amor

Melhor filme de animação

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

Melhor canção original

Be Alive - King Richard: Criando Campeãs

Dos Oruguitas - Encanto

Down to Joy - Belfast

No Time to Die - 007 - Sem Tempo Para Morrer

Somehow You Do - Four Good Days

Melhor roteiro adaptado

Siân Heder - No Ritmo do Coração

Ryûsuke Hamaguchi & Takamasa Oe - Drive My Car

Jon Spaith, Denis Villeneuve & Eric Roth - Duna

Maggie Gyllenhaal - A Filha Perdida

Jane Campion - Ataque dos Cães

Melhor roteiro original

Kenneth Branagh - Belfast

Adam McKay - Não Olhe Para Cima

Zach Baylin - King Richard: Criando Campeãs

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Eskil Vogt & Joachim Trier - The Worst Person in the World

Melhor Som

Belfast

Duna

007 - Sem Tempo para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime amor

Melhor curta de animação

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Melhor curta de live-action

Ala Kanchuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Melhor edição

Hank Corwin - Não Olhe Para Cima

Joe Walker - Duna

Pamela Martin - King Richard: Criando Campeãs

Peter Sciberras - Ataque dos Cães

Myron Kerstein & Andrew Weisblum - Tick, Tick... Boom!

Melhor documentário curta-metragem

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Melhor documentário

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (... ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada)

Writing with Fire

Maquiagem e Cabelo

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Duna

The Eyes of Tammy Faye

Casa Gucci

Melhor Figurino

Cruella

Cyrano

Duna

O Beco do pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhores efeitos visuais

Duna

Free Guy: Assumindo o Controle

007 - Sem Tempo Para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Melhor Design de Produção

Patrick Vermette - Duna

Tamara Deverell - O Beco do Pesadelo

Grant Major - Ataque dos Cães

Stefan Decbant - A Tragédia de Macbeth

Adam Stockhausen - Amor, Sublime Amor