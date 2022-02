Ator que é ex-namorado de Glória Maria se assume gay

08/02/2022 | 12:11



Bernardo Langlott já viveu anteriormente um relacionamento com Glória Maria e com o passar dos anos foi tentando entender a si mesmo e em uma entrevista para o site Pheeno, o ator e YouTuber acabou revelando sobre a sua homossexualidade.

- Eu evito falar sobre esse episódio com a Glória Maria porque quando eu falo disso as pessoas acham que eu estou querendo me promover ou me aproveitar de alguma maneira. Sendo que esse fato não me trouxe nenhum trabalho. Eu não fiz novela das oito por causa disso... Eu tinha 25 anos e fui num baile de Carnaval do Copacabana Palace e conhecia a Glória lá! Na época, eu estava me descobrindo, na verdade e tentando descobrir o que eu sentia. A Glória é uma mulher extremamente inteligente, extremamente envolvente, tem um papo incrível, além de ser muito bonita. Então eu realmente gostei muito dela e na época nós tínhamos um relacionamento normal de homem e mulher. E isso não contribuiu em nada para o término.

E Bernardo continuou o bate-papo falando sobre se assumir gay.

- É muito difícil falar isso publicamente, e no meu caso, pela primeira vez. Eu tive muito medo, primeiro de falar para mim mesmo que eu sou gay e de me aceitar. Porque acho que esse é o primeiro grande desafio. Você dizer para você mesmo que não está fazendo nada de errado.

O ex-namorada de Gloria Maria ainda contou com uma explicação durante o bate-papo sobre a coragem que precisou ter para ser sincero e fiel com seus próprios sentimentos.

- Há muitos anos,a minha mãe falou para mim assim: Se isso for verdade, eu não quero saber. E eu passei muitos anos da minha vida com essa frase na minha cabeça. E isso me atrapalhou muito. Quando teve a primeira onda da pandemia, eu já estava meio que de saco cheio de ter que está mantendo uma vida dupla e comecei a refletir, pensar que eu não merecia passar por isso. Foi quando eu conheci um cara, me apaixonei e decidi que não iria mais fazer o que eu vinha fazendo nos meus relacionamentos anteriores.