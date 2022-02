Estação Espacial Internacional será desativada e cairá na Terra em 2031

Bianca Bellucci

08/02/2022 | 11:55



A NASA anunciou que a Estação Espacial Internacional (ISS) será desativada. A base continuará em funcionamento até 2030. Um ano depois, no entanto, será lançada de volta à Terra. As partes que não se desintegrarem durante o processo vão mergulhar em um local remoto do Oceano Pacífico, conhecido como Ponto Nemo.

O Ponto Nemo é considerado o lugar mais distante de quaisquer continente ou ilha do planeta. Por isso foi escolhido como cemitério para satélites, naves e outros objetos espaciais, a exemplo da estação russa Mir, que aterrissou por ali em 2001. A base norte-americana tem 109 metros de comprimento e pesa 300 toneladas, devendo ocupar no oceano um espaço semelhante ao de um campo de futebol.

A principal razão para a NASA desativar a Estação Espacial Internacional está no fato de que a agência quer priorizar tecnologias e missões de exploração do espaço profundo, com foco na Lua e em Marte. Os gastos despendidos com a manutenção da ISS, inclusive, serão redirecionadas para tal propósito.

A agência também informa que as missões e funções realizadas pela Estação Espacial Internacional serão, aos poucos, transferidas para outros satélites. Isso inclui os comandados por iniciativas privadas. Um exemplo é o Recife Orbital, o centro de pesquisas, filmagens espaciais e hotel da Blue Origin, de Jeff Bezos.