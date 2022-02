Vacinação avança e supera 1 milhão de doses de reforço no Grande ABC

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/02/2022 | 11:17



A vacinação contra a Covid-19 segue avançando no Grande ABC. De acordo com os dados da plataforma Vacina Já, do Governo do Estado, a região já administrou mais de 1 milhão de doses de reforço até o momento. Desde janeiro de 2021, as sete cidades já aplicaram mais de 5,53 milhões de doses, número que inclui a vacinação de adultos, adolescentes e crianças. Desse total, 2,33 milhões foram para a primeira dose, 2,05 milhões para a segunda e 72 mil para a dose única, além de 1,07 milhões para a de reforço. O esquema vacinal completo é fundamental para adquirir a imunidade comprovada e informada pelos laboratórios.

O presidente do Consórcio Intermunicipal Grande e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou a responsabilidade e o planejamento das sete prefeituras para a ampliação contínua da vacinação. “O Grande ABC segue registrando grandes avanços na vacinação da nossa gente. Estamos trabalhando incansavelmente para imunizar toda a população das sete cidades contra o coronavírus, pois isso é imprescindível para superarmos a pandemia”, afirmou o chefe do Executivo.