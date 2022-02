NBA anuncia Jayson Tatum como substituto de Durant como titular no All-Star Game

08/02/2022 | 10:55



A NBA anunciou na noite de segunda-feira que Jayson Tatum, do Boston Celtics, irá substituir o astro Kevin Durant, do Brooklyn Nets, que está com uma lesão no joelho esquerdo, no All-Star Game (Jogo das Estrelas), marcado para o próximo dia 20, na Quicken Loans Arena, em Cleveland. Esta será a segunda temporada seguida que Tatum substitui Durant no evento.

Com isso, o camisa 0 dos Celtics deixa de ser um reserva e passa a ser um titular da Conferência Leste. Esta será a terceira aparição de Jayson Tatum no All-Star Game. Nesta temporada, o atleta de 23 anos está com médias de 25,6 pontos, 8,5 rebotes e 4,1 assistências por jogo.

Foram escolhidos também os últimos atletas para o All-Star Game. Segundo anúncio feito pela liga, o comissário Adam Silver nomeou os armadores LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, e Dejounte Murray, do San Antonio Spurs, para suprir a ausência de jogadores lesionados. Com isso, será a primeira vez de ambos jogadores no evento anual.

O astro dos Hornets substituirá Durant. Enquanto isso, o armador de San Antonio entrará no lugar de Draymond Green, que está se recuperando de uma lesão nas costas.

A temporada 2021-2022 tem sido uma de destaque tanto para Ball quanto para Murray, independentemente da posição que suas equipes ocupam. Eleito o Novato do Ano de 2020-2021, LaMelo tem médias de 19,6 pontos, 7,5 assistências e 7,1 rebotes em 47 jogos por Charlotte.

Já o atleta de San Antonio está tendo suas melhores marcas de suas cinco temporadas na liga. Murray tem médias de 19,6 pontos, 9,2 assistências e 8,4 rebotes pelas mesmas 47 partidas. Além disso, o armador lidera a NBA em roubos de bola por jogo, com 2,1 de média.

Em cima disso, ambos são dois dos cinco atletas da NBA com médias de pelo menos 19 pontos, sete rebotes e sete assistências. Os outros são o ala esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), o pivô sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets) e o armador James Harden (Brooklyn Nets).