Possível chapa Lula/Alckmin 'é tentativa de enganar o eleitor', diz Ciro Nogueira

08/02/2022 | 10:51



O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira criticou a possível construção de uma chapa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, antigos rivais. O ex-tucano ganhou o apelido de "picolé de chuchu" devido ao seu estilo "insosso", como classificavam críticos e adversários de Alckmin. "Eu imagino como vai ser chamada essa chapa, é a junção do chuchu, com o Lula. Vai ser 'chula' a chapa? Não combina. É uma tentativa de enganar o eleitor. As pessoas vão ver o que o Alckmin dizia do Lula, o que o Lula dizia do Alckmin, é uma coisa água e óleo. Não mistura", afirmou o ministro durante entrevista ao Metrópoles.