08/02/2022 | 10:11



O casamento de Justin Timberlake e Jessica Biel está por um fio, as informações são da revista norte-americana OK.

Segundo uma fonte, o relacionamento que o casal expõe nas redes sociais não condiz com a realidade e, um suposto contato do astro pop com sua ex, a cantora Britney Spears, não está ajudando na situação.

Justin tem acompanhado a situação [de Britney Spears] com muito cuidado e entrou em contato com ela várias vezes nos últimos tempos. Eles falam sobre os velhos tempos e como Justin está feliz por finalmente ter encontrado a felicidade.

A fonte ainda deu mais detalhes e revelou uma briga no final de 2021:

Justin tem boas intenções, mas o seu comportamento e inadequado. Se fosse Jessica que tivesse em contato com um dos seus ex-namorados, Justin gostaria de ser avisado disso. Eles tiveram uma briga violenta pouco antes do Natal. Justin estava tentando fazer com que Jessica mudasse de ideia sobre encerrar sua carreira em Hollywood. Jessica deu a ele um ultimato: acalme-se de uma vez por todas com ela e as crianças ou arrisque perdê-la para sempre. Ficou tão tenso que quase arruinou as férias.

Vale pontuar que os dois estão juntos desde 2012 e são pais de dois filhos, Silas, de 6 anos, e Phineas, de 2 anos.