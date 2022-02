Inquérito que investiga morte de MC Kevin é arquivado

08/02/2022 | 10:10



Segundo informações do jornal O Globo, a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Barra da Tijuca, pediu o arquivamento do inquérito policial que investigava a morte de MC Kevin, ocorrida em maio de 2021. Para o Ministério Público, os depoimentos prestados na 16ª DP da Barra da Tijuca e os laudos do Instituto Médico-Legal e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli mostraram haver culpa exclusiva do cantor, que estava sob efeito de álcool e drogas quando caiu da varanda do hotel.

No documento, ao qual o veículo teve acesso, o promotor Marcos Kac pontua:

Após a notícia de que sua noiva, a advogada Deolane Bezerra, estaria lhe procurando, teria se dirigido à sacada do quarto de hotel, ultrapassado o guarda corpo da varanda, dependurando-se neste e ao dar um impulso com seu corpo sofreu a queda. Diante disto, nada mais justifica a mobilização da polícia judiciária na instrução deste procedimento inquisitorial.

Em novembro do ano passado, a Polícia Civil já havia sugerido à Justiça o arquivamento da investigação após a 16ª DP concluir que a morte de Kevin Nascimento Bueno havia sido uma fatalidade.

Para o delegado Leandro Gontijo, as investigações confirmaram que o funkeiro sofreu uma queda acidental da varanda e não há indícios de brigas, ações violentas e crimes no caso. Além disso, as testemunhas ouvidas em novos depoimentos não acrescentaram informações relevantes ou contraditórias às que já haviam sido apuradas.