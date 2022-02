Após rumores de affair com rapper L7NNON, Rafa Kalimann alfineta: Certeza de verdade, ninguém tem

08/02/2022 | 10:10



Rafa Kalimann foi apontada com um novo affair. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a apresentadora do Rede BBB estaria se envolvendo com o rapper L7NNON, que está fazendo o maior sucesso no mundo do rap e já virou queridinho entre as celebridades.

O relacionamento não seria nada sério, inclusive a ideia era manter tudo em segredo. Vale lembrar que a influenciadora está solteira desde julho de 2021, quando terminou o relacionamento com o sertanejo Daniel Caon.

Sendo segredo ou não, parece que Rafa não curtiu nada a situação. Na última segunda-feira, dia 7, Kalimann postou uma série de cliques sensuais nas redes sociais e mandou um recado na legenda:

Certeza, certeza de verdade, ninguém tem.

A citação é do escritor Graciliano Ramos.