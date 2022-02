Luana Piovani alfineta Pedro Scooby e elogia Cintia Dicker, atual mulher do surfista

08/02/2022 | 10:10



Luana Piovani utilizou o seu perfil nas redes sociais na última segunda-feira, dia 7, para dar uma alfinetada no ex-marido, Pedro Scooby, que atualmente está confinado no BBB22 - ela falou sobre a relação do brother com os três filhos.

Além disso, a atriz também elogiou a atual companheira de Pedro, Cintia Dicker, que é madrasta de Dom, 9 anos de idade, e os gêmeos Liz e Bem, 6 anos de idade - ela ainda colocou uma mensagem, em inglês, que dizia: mulheres empoderando mulheres.

- Acha que Pedro está ligando pro cabelo? Acha que Pedro está ligando pra unha? Acha que Pedro acha que Dom precisa fazer fisioterapia? Que besteira essa história do quadril ficar meio torto. Besteira, sabe. E assim eu vou tentando ganhar minhas guerras e batalhas, começou a falar Luana.

- Olha só: foi só botar na mão de duas mulheres que o negócio foi de vento em popa! É ponto pras meninas, e as meninas disparam na frente, hashtag #minhagratidão. E vim contar, que vocês todos, todas e todes iam ficar muito orgulhosos e muito felizes por mim, finalizou.