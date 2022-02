Hotel do Palmeiras no Mundial em Abu Dhabi abriga shopping e praia particular

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2022 | 05:55



Hoje tem a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, que está sendo disputado em Abu Dhabi, o mais rápido, rico e rápido emirado entre os que formam os Emirados Árabes Unidos. Para se preparar para a disputa, a equipe brasileira está concentrada no Shangri-La Qaryat Al Beri, um dos hotéis mais luxuosos da região.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

A ampla estrutura do empreendimento inclui quadras esportivas, academia, sauna, piscinas e salas de reuniões, que estão sendo usada pelo Palmeiras. Além disos, o complexo do Shangri-La Qaryat Al Beri conta com residências, um souk (mercado árabe) – que, no caso, é um shopping com grifes de luxo onde dá até para andar de barco – e uma praia particular, onde é possível usar roupa de banho, como biquínis e sungas, normalmente.

Divulgação Souk do hotel do Palmeiras no Mundial

Alguns dos quartos apresentam decoração em estilo árabe. Todos são amplos e boa parte deles conta com vista para a Sheikh Zayed Grand Mosque, uma das maiores mesquitas do mundo e um dos principais cartões-postais de Abu Dhabi.

Hotel do Palmeiras no Mundial

Divulgação Hotel dá vista para a Sheikh Zayed Grand Mosque

O hotel do Palmeiras no Mundial disputado em Abu Dhabi conta ainda com diversos restaurantes, muitos deles com cozinha inspirada no Sudeste Asiático e na Índia. Há, também, boas opções de pratos mediterrâneos e ocidentais de forma geral.

Sete bares se espalham pelo Shangri-La Qaryat Al Beri, entre os quais se destaca o da piscina, que fica especialmente iluminada à noite com o reflexo da torre principal do hotel. Ali, é comum os turistas se reunirem para provar bebidas alcoolicas, uma vez que é os empreendimentos hoteleiros estão entre os poucos lugares autorizados a servi-las na região.

Quanto custa

Divulgação Um dos quartos do Shangri-La Qaryat Al Beri

Para ficar no hotel do Palmeiras no Mundial é preciso desembolsar US$ 204 por noite. A Suite Garden, uma das mais luxuosas, com 110 metros quadrados, sai a partir de US$ 629. Há ainda villas com piscina privativa e até quatro quartos, que custam desde US$ 2.450.